Lore Improta exibe barriga de sete meses de gestação

Lore Improta e Léo Santana estão ansiosos para a chegada de Liz, primeira filha do casal. A esposa do cantor está grávida de 7 meses, e exibiu o barrigão em uma foto lindíssima no Instagram, em que aparece de biquíni e chapéu, posando em uma praia.

+ Mansão de Simone na Flórida tem 9 quartos temáticos

+ Cantora gospel faz comentários homofóbicos após campanha do Burger King

“Hoje entramos no sétimo mês e eu me sinto cada vez mais iluminada pela LUZ da minha vida, LIZ (só eu estou com a sensação que o tempo está voando?)”, escreveu na legenda. Lore também mostrou detalhes do look praia nos stories.

Instagram will load in the frontend.

Veja também