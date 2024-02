Lore Improta desabafa sobre não levar filha ao primeiro dia de aula: ‘Férias estavam agendadas’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 29/02/2024 - 10:54 Para compartilhar:

Lore Improta usou o Instagram nesta quarta-feira, 28, para conversar com seguidores sobre a ausência da filha, Liz, em suas postagens recentes. A influenciadora está de férias com o marido, Leo Santana, na África do Sul.

Nos stories da rede social, ela ainda lamentou não poder levar a filha de 2 anos ao primeiro dia de aula. “A mãe com o coração apertado por conta disso, mas as férias já estavam planejadas quando soubemos da data das aulas e não quero que ela perca muitos dias de aula esperando por nós”, revelou.

Na sequência, Lore admitiu que as aulas da filha começaram logo após o Carnaval, mas que optou por esperar para mandá-la para a escola.

“Como é o primeiro ano da escola, fiz reunião com professores e a coordenadora, e ela falou que era melhor a gente fazer a adaptação de uma vez só e não começar, cortar e começar de novo. Ela teria dois dias de aula, teria que cortar para sair de férias com a gente e voltar de novo […] Essas férias já estavam agendadas desde novembro e não tinha ainda as datas da escola dela”, explicou.

Na sequência, ela revelou acreditar que a filha terá uma adaptação tranquila e rebateu críticas: “Sou a mãe e sei o que é melhor para minha filha. Não ia fazer Liz esperar acabarem as nossas férias, que já estavam programadas antes mesmo de saber que ela iria estudar esse ano […] Ela estava de férias com a gente e já perdeu alguns dias de aula. Minha mãe nunca me levou na escola porque estava sempre trabalhando e nossa relação segue maravilhosa. Cada um com a sua vida e com a sua maneira de criar, gratidão.”

