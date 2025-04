Lore Improta compartilha cliques da festa de aniversário de Léo Santana

O cantor Léo Santana completa 37 anos nesta terça-feira, 22, e para celebrar a data especial, nada mais justo do que reunir a família e os amigos em uma festa. O tema escolhido, como não poderia deixar de ser, foi a música, e a comemoração teve muito pagode.

Esposa do artista, a dançarina Lore Improta, 31, usou as redes sociais para compartilhar registros da festa e cliques ao lado do cantor e da filha do casal, Liz, de três aninhos.

“Comemorando o aniversário do meu amor GG do jeitinho que ele gosta: família, amigos, pagode, risadas e muita energia boa!”, se declarou ela ao cantor na legenda da publicação o Feed do Instagram.

“Que seu novo ciclo seja tão grande quanto você, nenu. Que sua luz continue a brilhar, encantar e inspirar tanta gente por aí. Te amo muito e estarei sempre aqui celebrando você e a alegria de viver ao seu lado”, finalizou.