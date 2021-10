Lore Improta celebra conseguir tempo para tomar banho

Mãe de uma recém-nascida de seu relacionamento com Léo Santana, Lore Improta compartilhou com os seguidores uma pequena conquista da maternidade: conseguir tempo para tomar banho. Liz, a bebê de apenas 11 dias, ainda é muito frágil e precisa de atenção o tempo todo.

“Tomei um banho, porque a Liz está dormindo e deu esse privilégio para a mãe dela, as mamães vão me entender. E eu tenho toda uma rede de apoio para me ajudar, mas quando ela chora, é só peito, então não adianta”, disse Lore em uma sequência de stories no Instagram.

