López e Merentiel darão novo leque de opções ao Palmeiras e podem até jogar juntos Dupla de gringos está à disposição da comissão técnica do Verdão para atuar já nesta quinta-feira, diante do América-MG. Os dois nem sempre irão disputar posição

Falta muito pouco para que o torcedor do Palmeiras finalmente veja em campo os reforços contratados para esta janela de transferências. E não são reforços comuns, são os tão sonhados centroavantes pedidos há muito tempo. A expectativa não é à toa, já que Miguel Merentiel e José Manuel López darão a Abel Ferreira um novo leque de opções no ataque, inclusive podendo jogar juntos no setor.

Contratados em maio e em junho, respectivamente, Merentiel e López chegaram ao clube de forma antecipada justamente para se adaptarem com mais facilidade e terem tempo de entrar no esquema do time e da comissão técnica, que estão juntos há quase dois anos. Assim, não há muito o que esperar, eles devem ir para o jogo contra o América-MG já nesta quinta-feira, no Independência, pelo Brasileirão.

– Gosto muito de buscar os jogadores, eles já estão há quase um mês treinando, o que ajuda na adaptação a São Paulo, ao CT, aos colegas, à intensidade de treino, às ideias de jogo e é muito bom – disse Abel Ferreira, em coletiva após a vitória sobre o Cuiabá.

E eles ficam disponíveis em um momento em que há necessidade de reposição de peças, já que Rony e Rafael Navarro, que vinham atuando na função de 9, estão lesionados. Ambos já irão suprir essa lacuna diante do Coelho e nas próximas partidas do Brasileiro.

– (Eles) Vêm numa altura boa, estamos na frente sem o Rony, lesionado pelo número de jogos, não há milagres. Temos mais dois jogadores, sobretudo para uma posição que temos de ter outras soluções e vão nos ajudar seguramente – completou o treinador.

A primeira ajuda que a dupla de gringos dará é a possibilidade de reposição, que hoje praticamente não existe. Navarro não vinha correspondendo, e Rony era praticamente a única solução para ser a referência no ataque. Com Merentiel, que tem características mais parecidas com o camisa 10, mas é mais centroavante, e López, que é mais de área, serão opções distintas para poder mudar o jogo.

Sem contar que isso significa praticamente o fim das improvisações no setor. Nos últimos jogos, Veron e Veiga ficaram revezando na função de “falso 9”. Com López e Merentiel isso não vai acontecer, somente se for uma opção de Abel, mas certamente Veiga não será deslocado do meio e os jogadores estarão em suas devidas posições.

Aliás, se Abel quiser, eles já garantiram que podem até jogar juntos no ataque do Verdão. Merentiel ataca muito a profundidade, sai da área, enquanto Flaco é mais fixo, gosta da bola aérea, embora já tenha jogado como segundo atacante no Lanús. Em outras palavras, suas características se completam, oferecendo mais uma opção.

– Também podemos jogar juntos, já joguei no Lanús com dois centroavantes, já conheço, sei fazer, é estar preparado para o que Abel disser, para o que a equipe necessitar, para o que a partida necessitar, não sou egoísta de não pensar no grupo – disse López.

– Nos daríamos muito bem se jogássemos juntos. O foco é no dia a dia, trabalhar ao máximo. Temos o Rony em grande momento, Navarro é um atacante muito bom, o Flaco é outro bom atacante. Conforme o treinador necessite, conforme também como a partida esteja, ele pode optar por um ou por outro, ou pelo que esteja melhor. E vamos estar preparados para o dia que tivermos que entrar na equipe e dar o melhor – afirmou Merentiel.

Com isso tudo, a verdade é que o Palmeiras e Abel Ferreira ganham as peças que tanto pediram e precisaram nesses últimos tempo. Diante dessas possibilidades de variação e de mudança de jogo, o Verdão pode ganhar um fôlego a mais para buscar os dois títulos que restam para esta segunda metade do ano: Brasileirão e Libertadores.

