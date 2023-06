López celebra noite mágica e espera mais chances no Palmeiras: ‘Me sinto mais adaptado’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/06/2023 - 15:47 Compartilhe

O Palmeiras fez um segundo tempo impecável na virada diante do Barcelona de Guayaquil, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela Libertadores. Para buscar o 4 a 2 após descansar com 2 a 0 contra, o técnico Abel Ferreira apostou na entrada de Flaco López no intervalo. O atacante aprovou a apresentação da equipe e espera ganhar mais chances ao se dizer “mais adaptado” no clube.

“Foi mesmo uma noite mágica. Entramos no segundo tempo muito concentrados, fazendo o que o treinador pedia. Graças a Deus, saiu tudo bem, pudemos virar o jogo”, afirmou o atacante de 22 anos. “Foi uma noite incrível, com o apoio da torcida que nos empurrou muito para que conseguíssemos o nosso objetivo”, disse.

Contratado no ano passado do Lanús, da Argentina, López demorou para se adaptar no Brasil. Agora, ele já se diz pronto para jogar com maior regularidade. “Já (me sinto) muito mais adaptado, trabalhando muito na academia, que era o que faltava no meu corpo. Funções táticas também, que o treinador está trabalhando para melhorarmos e estou muito feliz de estar ganhando oportunidades. É bom ajudar o time a ganhar e a ser protagonista sempre.”

O argentino substituiu o volante Gabriel Menino no intervalo no Allianz Parque e atuou em uma função diferente, mais recuado. “Já tinha trabalhado isso no Lanús e agora com o Abel. Eu gosto também dessa função de jogar um pouco mais atrás e chegar mais liberado na área. Ontem (quarta-feira), foi uma oportunidade de ajudar o time nessa função e fico muito feliz por isso.”

Sem os titulares que atuaram por mais de 45 minutos contra os equatorianos, o Palmeiras iniciou os preparativos para visita ao São Paulo, domingo, no Brasileirão. E a ambição é por tentar já assumir a liderança besta rodada, mesmo com dois pontos a menos que o Botafogo.

“O Palmeiras sempre tem que estar em cima em todos os torneios. O próximo jogo é mais uma oportunidade de lutar pelo título do Brasileirão, estaremos muito focados e concentrados para cumprir o objetivo de trazer os três pontos do Morumbi”, cravou López.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias