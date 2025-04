Look de Sydney Sweeney para casamento é alvo de críticas nas redes sociais

A atriz Sydney Sweeney, 27, está sendo amplamente criticada pelos internautas após utilizar um vestido considerado “não apropriado” durante o casamento da cantora Leslie Powell, irmã do ator Glen Powell, com quem a atriz já contracenou anteriormente.

O look da artista foi compartilhado pela própria Leslie, onde as duas aparecem abraçadas sorridentes, durante uma série de postagens no Instagram. Mas o que chamou a atenção dos usuários foi a cor do vestido: quase branco, assim como o da noiva.

“Se alguém fosse com esse vestido no meu casamento, eu iria educadamente pedir para ir embora sob o risco de tomar um banho de vinho”, escreveu uma pessoa pelo X. “A cor do vestido é loucura”, concordou outra pessoa. “Nossa, ela estava vestindo isso em um casamento?”, de indignou ainda uma terceira.

Apesar das críticas, alguns internautas apontaram que o vestido não é branco, é sim um tom de azul bem claro e ainda aproveitaram para elogiar a atriz: “Uau, ela está maravilhosa”. Outra escreveu: “ela é tão linda”.

Pelas redes socias, Sydyney não se pronunciou sobre as críticas e também não compartilhou nenhuma foto do evento.