Longe de TV há 10 anos, Fernanda Machado mostra filhos prontos para primeiro dia de aula nos EUA

A atriz Fernanda Machado usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 22, para compartilhar, no feed de seu perfil do Instagram, registros do primeiro dia de aula dos filhos nos Estados Unidos. A artista e o marido, Robert Riskin, são pais de Lucca, de 9 anos, e de Léo, de 4.

Longe da televisão há cerca de 10 anos, Fernanda, de 43 anos, vive atualmente com a família nos Estados Unidos.

“Primeiro dia de aula!!!! Foi um longo e divertido verão, mas agora é hora de voltar pra escola e pra nossa rotina. Quem é mamãe sabe o quanto voltar pra rotina é algo precioso, né?! E eu volto a escrever meu livro!!!!”, contou ela nas redes sociais.

“Feliz da vida de podermos caminhar eles pra escola. Finalmente eles estão juntos na mesma escola de novo, e pertinho de casa! Aqui vamos nós, 4ª série e TK! De volta às aulas!!!!!”, completou.

Carreira na televisão

Apesar de estar longe de trabalhos na televisão, Fernanda está no ar neste momento. Isso porque, a TV Globo está exibindo a novela ‘Alma Gêmea’ , no ‘Vale a Pena Ver de Novo’. A artista trabalhou na trama, onde deu vida à personagem Dalila.

Além de ‘Alma Gêmea’, Fernanda Machado também chamou atenção em outras produções, como ‘Paraíso Tropical’, ‘Caras & Bocas’ e ‘Amor à Vida’.

No cinema, a atriz trabalhou em ‘Tropa de Elite’, como Maria, que era namorada de André Mathias, personagem vivido pelo ator André Ramiro.