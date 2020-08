Longe das novelas, Cecília Dassi fala sobre a importância de sua nova profissão na pandemia

Conhecida até hoje pela personagem Sandrinha da novela ‘Por amor’ (1997), da TV Globo, Cecília Dassi, que mudou de profissão e atualmente é psicóloga, está usando a rede social para ajudar seus seguidores neste período de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, Dassi falou sobre o projeto que tem desenvolvido na web: “Logo no início da pandemia fiz uns stories bem simples sobre a importância de avaliar a quantidade de informação que se consome. Foi até uma orientação que a OMS publicou num documento sobre saúde mental. Esse conteúdo circulou bastante. Um outro que teve uma resposta bem positiva, me deixando surpresa, foi sobre como fazer terapia em casa. As pessoas que estão confinadas com a família inteira estavam dizendo que não iam conseguir pela falta de um momento de privacidade. Eu propus que os seguidores começassem a pensar e compartilhassem soluções possíveis. Muita gente participou”.

Cecília ainda disse que acredita que sua experiência como atriz ajudou no trabalho que desenvolve na internet. “Por dois motivos. Primeiro porque, de fato, eu tenho uma familiaridade com a câmera que muitas pessoas não têm. Conheço profissionais sensacionais que têm dificuldade de se expressar na câmera. E segundo porque acho que muitas pessoas chegam até mim querendo saber como estou, porque assistem a “Por amor” ou “Alma gêmea”. Então, decidem me procurar. Muitas acabam gostando do conteúdo e ficam. A minha intenção ao investir na internet foi essa mesmo: aproveitar a visibilidade e o acesso às pessoas para falar sobre saúde mental, psicofobia, depressão e ansiedade e desmistificar essas questões”.

