Longe da web desde 2020, influenciadora Jout Jout reaparece após ter filho em segredo

Os fãs da youtuber Julia Tolezano, conhecida como Jout Jout, foram pegos de surpresa, nesta segunda-feira (25), com a notícia de que a influenciadora teve um filho em março deste ano.

Ela estava afastada da web desde 2022, quando anunciou que não postaria mais vídeos no YouTube.

A mãe da youtuber, Marize Tolezano, foi quem dividiu a novidade, por meio do Instagram. Em postagem na rede social, ela disse que a filha deu à luz um menino.

A publicação contou com uma imagem de natureza, uma fazenda onde a matriarca disse ter sido o local em que o neto chegou ao mundo.

Na legenda, ela deu mais detalhes de como foi o parto.

“Foi nesse cenário, natureza exuberante de São Pedro da Serra [estado do Rio de Janeiro], que me tornei vovó de um lindo menino”, escreveu ela.

Marize Tolezano descreveu como se sentiu ao ver a filha viver um momento tão especial.

“Foi mágico ver a Julia parir em casa, quase no jardim, apesar de todo o medo que eu tinha. Fomos nos esquecendo da perfeição do milagre da vida, do poder que Deus nos deu de trazer à vida um ser que se formou dentro de nós”, derreteu-se ela.

Fãs da jornalista comemoraram a notícia da maternidade de Jout Jout.

“Imagina a sorte dessa criança em ter, simplesmente, a Jout Jout como mãe? Meu Deus, que privilégio!”, disse um usuário do Twitter.

Perdi tudo com esse post da mãe da jout jout. Eu, que tenho a jout como figura materna ganhei um irmão

kkkkk 🥹🥹 pic.twitter.com/WXyWbBRxAb — Manuella (@manubaella) July 24, 2023

