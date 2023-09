Longe da TV, Silvio Santos surge em foto ao lado de Íris Abravanel: ‘Saudades’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/09/2023 - 16:36 Compartilhe

Longe dos programas do SBT, Silvio Santos surgiu em uma foto ao lado da esposa Íris Abravanel. A imagem foi divulgada neste sábado, 2, pela apresentadora Patrícia Abravanel, filha do dono do SBT.

“Para quem está com saudades dele, uma foto de ontem. Casal inspiração!”, escreveu Patrícia na legenda da foto. Na sexta-feira, 1º, Patrícia juntou a família para comemorar o aniversário do marido Fábio Faria, que completou 46 anos.

“Só tenho que agradecer por tudo que você é na minha vida, na vida dos nossos filhos e da minha família. Muitas felicidades meu amor! São dez anos comemorando o seu aniversário ao seu lado e te admiro e amo mais a cada dia. Que Deus continue te abençoando com sabedoria, graça, favor, amor, alegria e tudo mais que seu coração desejar!! Te amo muito!!”, escreveu a filha de Silvio Santos em outro post dedicado ao marido.

