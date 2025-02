Longe da TV há 15 anos, Jack Nicholson faz rara aparição pública em programa dos EUA

Jack Nicholson, 87, vencedor de 3 estatuetas Oscar e dono de uma carreira de sucesso no cinema (‘O Iluminado’ e ‘Um Estranho no Ninho’), surpreendeu os fãs com uma rara aparição pública neste fim de semana. O ator, que está longe de Hollywood há 15 anos, prestigiou os 50 anos do “Saturday Night Live” ao lado de outras estrelas de Hollywood no último domingo, 16.

A presença do astro foi curta, mas não menos impactante. Jack apresentou um quadro musical de Adam Sandler, que homenageou o aniversário do programa com uma canção cheia de piadas dos bastidores da cinco décadas de história. “Senhoras e senhores, Adam Sandler!”.

“Vamos ouvir Jack, baby! Jack apareceu hoje à noite! Amo você, irmão”, comemorou o comediante, antes de começar sua performance.

Jack Nicholson introducing Adam Sandler at #SNL50 in a rare public appearance pic.twitter.com/pXXiexnAeh — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) February 17, 2025

Nas redes sociais, internautas comemoraram a aparição do astro de 87 anos. “Uma lenda apresentando outra lenda”, escreveu um perfil. “Uma honra para Adam Sandler”, comentou outro.

O último filme de Jack Nicholson foi a comédia “Como Você Sabe”, de 2010. Desde então, ele não atuou em mais nenhum filme e tem sido discreto em aparições públicas.

Além do ator, outras estrelas, como Pete Davidson, Eddie Murphy e Chris Rock marcaram presença no especial.