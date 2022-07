Longe da Globo, Fátima Bernardes curte namorado e fará aparição em outra emissora

Fátima Bernardes, que deixou o comando do programa “Encontro” em junho deste ano, após 10 anos apresentando o matinal na TV Globo, está livre, leve e solta até começar um novo projeto. A jornalista, que resolveu deixar a atração para se dedicar mais a família, a ela, e ao namorado Túlio Gadêlha, tem curtido muito o período de descanso.







Em suas redes sociais, Fátima tem compartilhado diversos cliques em que aparece passeando com o deputado federal, esbanjando amor.

No final do mês, Bernardes recebeu Ana Maria Braga no “Encontro”, por meio de um telão, e revelou os motivos que a fizeram deixar o matinal. Ela disse que para ter uma qualidade de vida melhor, descansar, viajar, cuitir os filhos, os trigêmeos da relação com William Bonner: Laura, Beatriz e Vinícius, e Túlio Gadêlha.

Mesmo após deixar a atração, a apresentadora segue contratada pela Globo. Com autorização da emissora, na próxima segunda-feira (25), Fátima vai participar do “Roda Viva”, programa de entrevistas exibido pela TV Cultura.

Vale lembrar que Fátima Bernardes irá comandar a 11ª temporada do “The Voice Brasil” ainda este ano.