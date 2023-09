Longa brasileiro ‘Sem Coração’ estreia no Festival de Veneza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 05/09/2023 - 18:50 Compartilhe

VENEZA, 5 SET (ANSA) – Seguido de uma longa salva de palmas, o longa-metragem brasileiro “Sem Coração” teve sua estreia mundial nesta terça-feira (5) na 80ª edição do Festival Internacional de Cinema de Veneza.

Os diretores, Nara Normande e Tião, e as atrizes que interpretam as duas protagonistas, Eduarda Samara e Maya de Vicq, passaram pelo tapete vermelho da ilha do Lido, onde o filme compete na principal mostra paralela Horizontes.

A coprodução com França e Itália é o único representante brasileiro nesta edição da mostra.

A estreia brasileira também já está prevista para ocorrer no Festival do Rio, que ocorre entre os dias 5 e 15 de outubro.

O nome “Sem Coração” faz referência ao apelido da personagem principal do filme, por causa de uma cicatriz no peito.

A produção brasileira do longa ficou por conta da Cinemascópio, do casal Emilie Lesclaux e Kleber Mendonça Filho.

Na coprodução, a França ficou com a fotografia e finalização, e o design de som foi feito na Itália. A obra também recebeu financiamento do Centro Nacional da Cinematografia francês e do Ministério da Cultura italiano. (ANSA).

