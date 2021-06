Londrina vira sobre Vitória, desencanta e deixa a zona de rebaixamento da Série B

O Londrina precisou de 11 minutos para virar sobre o Vitória e desencantar na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube paranaense praticamente não existiu no primeiro tempo, mas acordou no segundo e fez 2 a 1 neste sábado, no Barradão, em Salvador (BA), pela sétima rodada.

Adenílson e Tárik anotaram os gols que tiraram o Londrina da zona de rebaixamento. Agora, o time do técnico Roberto Fonseca figura no 14.º lugar com sete pontos. O Vitória, por sua vez, foi ultrapassado pelos paranaenses e aparece na 15.ª colocação com seis pontos. Dinei fez o gol dos baianos.

O Vitória foi dominante no primeiro tempo. A primeira chance surgiu aos 5 minutos em chute de Raul Prata que César espalmou. Logo depois, aos 10, Raul Prata cruzou e David cabeceou com perigo. O Vitória seguiu em cima e Gabriel Bispo arriscou de bola. A bola assustou o goleiro do Londrina.

O gol, porém, saiu só aos 44 minutos. Entre os zagueiros, Dinei subiu mais e aproveitou cruzamento de Pablo Siles para abrir o marcador de cabeça.

No segundo tempo, o Vitória tentou ampliar. Aos 7 minutos, Dinei deu um peixinho e viu a bola raspar a trave. No lance seguinte, porém, veio o castigo. Adenílson recebeu de Luiz Henrique dentro da área, dominou e bateu sem chances para Lucas Arcanjo.

O gol animou o Londrina, que foi para cima e virou. Aos 18 minutos, Adenílson cobrou falta e Tárik fez o gol de carrinho.

Aos 30 minutos, o Londrina quase ampliou. Caprini bateu da entrada da área e obrigou Lucas Arcanjo a fazer uma grande defesa. O Vitória até esboçou uma reação, mas não teve força para empatar.

Na oitava rodada, o Vitória visitará o Botafogo em Volta Redonda (RJ), na quarta-feira, às 21h30. No mesmo dia, mas às 19 horas, o Londrina receberá o Avaí no Estádio do Café.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 2 LONDRINA

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace Reis e Roberto (Pedrinho); Gabriel Bispo, Pablo Siles (Eduardo) e Bruno Oliveira (Guilherme Santos); David (Ygor Catatau), Dinei (Samuel) e Soares. Técnico: Ramon Menezes.

LONDRINA – César; Ricardo Luz, Marcondes, Augusto e Luiz Henrique (Talison); Tárik, Marcelo Freitas (Jean Henrique) e Matheus Bianqui (Adenilson); Tiago Orobó (Douglas Santos), Salatiel (Júnior Pirambu) e Caprini. Técnico: Roberto Fonseca.

GOLS – Dinei, aos 44 minutos, do primeiro tempo. Adenílson, aos 7 minutos, Tárik, aos 18 minutos, do segundo tempo.

ÁRBITRO – Adriano Barros Carneiro (CE).

CARTÕES AMARELOS Roberto, Pablo Siles, Pedrinho (VITÓRIA); Salatiel, Roberto Fonseca, César (LONDRINA).

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).

