Londrina vence, fica no páreo e deixa Ferroviária a uma vitória do acesso na Série C

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/09/2024 - 21:57 Para compartilhar:

Com um gol marcado aos 52 minutos do segundo tempo, marcado por Gustavo França, o Londrina venceu por 1 a 0 o Ypiranga, neste domingo, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado recolocou o time paranaense na briga pelo acesso no Grupo C, liderado pela Ferroviária, com sete pontos e com única campanha invicta na competição.

A vitória deixou o Londrina com quatro pontos, mesma pontuação do Athletic, que é vice-líder por ter melhor saldo de gols: 0 a -1. O Ypiranga caiu para a quarta posição, com três pontos.

Se o Londrina se manteve vivo e deixou aberta a disputa por uma das vagas de acesso, também ajudou a Ferroviária a entrar em campo, na segunda-feira, podendo antecipar o seu acesso à Série B de 2025. Precisa vencer o Atlhetic em São João del Rei, em Minas Gerais. Na semana passada, em Araraquara, o time paulista ganhou por 3 a 2.

Mesmo se não antecipar sua vaga, a Ferroviária ainda continuará com grandes chances de acesso, porque ainda fará dois jogos. Vai visitar o Londrina e receber o Ypiranga na sexta rodada.

Pelo regulamento, os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso e os dois líderes vão decidir o título da temporada em dois jogos.

No Grupo B, favorecido pelos resultados do fim de semana, o Remo pode antecipar sua vaga na quinta rodada, quando vai receber em Belém (PA) o São Bernardo, num confronto direto. O time paraense, com seis pontos, só precisa vencer.

Mas a briga ainda está aberta com a liderança do Volta Redonda, com seis, e a terceira posição do São Bernardo, com cinco. O Botafogo-PB é o lanterna, com dois, e praticamente está fora desta briga. Teria que vencer os dois jogos e torcer pela combinação de vários resultados.

Confira os jogos da 4ª rodada da Série C:

SÁBADO

Volta Redonda 1 x 1 Remo

Botafogo-PB 0 x 0 São Bernardo

DOMINGO

Ypiranga 0 x 1 Londrina

SEGUNDA-FEIRA

20h

Athletic x Ferroviária