Londrina vence e impede Vitória de assumir liderança da Série B

O Londrina deu um fim na sequência de quatro tropeços consecutivos, ao derrotar o Vitória por 2 a 0 nesta segunda-feira, no estádio do Café, pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De quebra, impediu o adversário de voltar à liderança.

Com o resultado, o Londrina foi ao 18º lugar, com 19 pontos, dois a menos do que o Avaí, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Vitória, por sua vez, caiu para o segundo lugar, com 41. O Sport, na liderança, tem 44.

Com o rebaixamento batendo à porta, o Londrina resolveu não arriscar no primeiro tempo e passou a estudar o Vitória. Sem abrir mão de sua força defensiva, o time da casa arriscou apenas em chuta de longa distância, que praticamente não ameaçaram o gol defendido por Lucas Arcanjo.

Do outro lado, o Vitória não estava em uma noite inspirada. Wellington Nem e Mateus Gonçalves buscaram jogadas em velocidade pelos lados de campo, mas foram eficazes nas tentativas dos chuveirinhos. Bem marcado, Iury Castilho pouco apareceu. Com isso, o 0 a 0 traduziu muito o que foi o primeiro tempo no estádio do Café.

No segundo tempo, foi avançando sua marcação e viu que o Vitória não esboçava reação. Com isso, aproveitou o momento ruim do adversário para abrir o marcador. Aos 15 minutos, após cobrança de escanteio de Paulinho Moccelin, Gabriel subiu sozinho para mandar de cabeça para o fundo das redes.

O Vitória sentiu o baque e, em uma tentativa de atacar, deu mais espaço ao Londrina, que foi fatal. Aos 35, João Paulo cobrou falta com precisão para bater Lucas Arcanjo e fazer 2 a 0 diante de um adversário tímido, muito diferente daquele que briga pelo acesso.

Em vantagem, o Londrina voltou a recuar e impediu que o Vitória reagisse. O time baiano até tentou esboçar uma pressão, mas continuou apostando nas bolas cruzadas para dentro da área adversária e não conseguiu impedir a derrota.

O Londrina volta a campo no sábado, às 15h30, para enfrentar o Criciúma, no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC). No domingo, o Vitória enfrenta o Ceará, às 18h, no Barradão, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 2 X 0 VITÓRIA

LONDRINA – Neneca; Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; João Paulo, Moisés Gaúcho (Rodrigo) e Higor Leite (Vinícius Jaú); Peu (Lucas Coelho), Zé Vitor (Iago Dias) e Paulinho Moccelin (Fabrício Baiano). Técnico: Eduardo Souza.

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Yan Souto (Railan/Welder), Camutanga e Wagner Leonardo; Zeca (José Hugo), Gegê (Thiago Lopes), Dudu e Matheuzinho; Wellington Nem (Giovanni Augusto), Iury Castilho e Mateus Gonçalves. Técnico: Léo Condé.

GOLS – Gabriel, aos 15, e João Paulo, aos 35 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gabriel, Marcos Pedro e Rafael Vaz (Londrina); Camutanga, Thiago Lopes e Yan Souto (Vitória).

ÁRBITRO – Arthur Gomes Rabelo (ES).

RENDA E PÚBLICO – Não divulgados.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).





