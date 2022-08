Londrina supera o Novorizontino, amplia série invicta e cola no G-4 da Série B

Estadão Conteúdo 06/08/2022 - 23:19 Compartilhe

Mesmo jogando fora de casa, o Londrina conquistou uma importante vitória na 22.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite deste sábado, encarou o Novorizontino, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP), e venceu por 1 a 0, com gol de Douglas Coutinho. Além de ampliar a sequência invicta, o time paranaense também se aproximou do G-4.

Nos últimos cinco jogos, o Londrina somou três vitórias e dois empates. Com isso, alcançou 33 pontos e encerrou a rodada na quinta colocação, seis pontos atrás do Vasco, quarto colocado com 39. O Novorizontino liga o sinal de alerta, já que não vence há três rodadas, sendo duas derrotas. Com 27 pontos, aparece na 11.ª colocação, mas com vantagem confortável, de sete pontos, para a zona de rebaixamento.

A partida começou quente e o Londrina quase abriu o placar logo na primeira finalização. Gabriel Santos invadiu a área pela direita, chutou firme, e a bola explodiu na trave. O time paranaense continuou no ataque e teve mais chances com Douglas Coutinho, Caprini e Gabriel Santos novamente.

A primeira chegada do Novorizontino aconteceu já aos 26 minutos. Ronald fez bom cruzamento para Ronaldo, que iria só completar para o gol na pequena área, mas o goleiro Matheus Nogueira espalmou na hora certa. O time paulista ainda teve finalização de Danielzinho, mas a partida ficou mais cadenciada na parte final.

Se o primeiro tempo terminou morno, o segundo tempo começou com gol. Logo no primeiro minuto, o Londrina abriu o placar com Douglas Coutinho. Após cruzamento de Gegê pela esquerda, o goleiro desviou, mas o rebote ficou com Luis Mandaca, que finalizou mal. A bola, porém, foi em direção a Douglas, que finalizou do jeito que deu para marcar. Logo depois, Caprini ainda assustou com chute forte de fora da área, mas Lucas Frigeri defendeu sem rebote.

O Novorizontino tentou responder e levou perigo com Diego Torres, que chutou colocado, de fora da área, mas por cima. Após alguns minutos de jogo mais calmo, as chances voltaram a aparecer na reta final. O Novorizontino chegou com Reverson, em cobrança de falta, e Danielzinho, em desvio de cabeça.

Já o Londrina quase marcou o segundo com Caprini, que chutou cruzado bem perto da trave. O Novorizontino até esboçou uma pressão no fim, com cobrança de falta de Douglas Baggio, e outro chute de Ronaldo, mas não evitou a derrota em casa.

O primeiro a voltar a campo na 23ª rodada é o Londrina, que recebe o líder Cruzeiro na terça-feira, às 21h, no Estádio do Café, em Londrina (PR). O Novorizontino joga na quarta-feira, às 19h, quando visita a Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó (SC).

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 LONDRINA

NOVORIZONTINO – Lucas Frigeri; Wálber (Willean Lepo), Rodolfo Filemon, Ligger e Romário (Reverson); Gustavo Bochecha (Barba), Ronald (Douglas Baggio), Danielzinho e Diego Torres (Welliton); Ronaldo e Bruno Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

LONDRINA – Matheus Nogueira; Jeferson, Gustavo Vilar, Saimon e Alan Ruschel; João Paulo, Luis Mandaca (Denilson) e Gegê; Caprini, Gabriel Santos (Eltinho) e Douglas Coutinho (Matheus Lucas). Técnico: Adilson Batista.

GOL – Douglas Coutinho, no primeiro minuto do segundo tempo.

ARBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

CARTÕES AMARELOS – Barba, Danielzinho e Ronaldo (Novorizontino). Alan Ruschel (Londrina).

RENDA – R$ 24.255,00.

PÚBLICO – 1.360 pagantes (1.524 presentes).

LOCAL – Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).