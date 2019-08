Londrina empata com Criciúma em casa e segue fora do G4 da Série B do Brasileiro

O Londrina decepcionou os torcedores que foram até o estádio do Café na noite desta sexta-feira e não conseguiu entrar no G4 (zona de classificação) da Série B do Campeonato Brasileiro ao empatar com o Criciúma, por 1 a 0, pela 16ª rodada da competição.

Sem vencer há três jogos, o Londrina está na quinta colocação do torneio, com 25 pontos, e poderia ter ultrapassado a Ponte Preta, que tem 26 e assumiu o quarto posto da tabela ao superar o Figueirense por 1 a 0, na última quinta-feira à noite, em Florianópolis. Por outro lado, o Criciúma chegou aos 17 pontos e, em 15.º lugar, e segue próximo à zona de rebaixamento.

O placar do confronto realizado nesta sexta-feira em Londrina foi aberto logo aos seis minutos do primeiro tempo. Higor Leite cobrou escanteio fechado, a bola foi desviada no meio do caminho e encobriu o goleiro Luiz, mas a arbitragem assinalou gol olímpico. O Criciúma acordou e partiu para cima dos donos da casa.

Depois de várias chances de gol criadas, o time catarinense empatou aos 41 minutos. Julimar arriscou de fora da área e marcou um golaço ao mandar no ângulo de Matheus Albino, que chegou a tocar na bola.

O Criciúma continuou melhor na volta do intervalo, mas o Londrina foi equilibrando o confronto aos poucos e pressionou nos minutos finais, quando se viu próximo de fazer o gol em um ataque aos 38 minutos. Nathan recebeu de Anderson Oliveira e bateu na saída de Luiz. Atento, Marlon tirou de carrinho em cima da linha. Um lance incrível para evitar o gol e evitar a derrota dos visitantes.

O Londrina volta a campo na terça-feira, contra o Botafogo, às 19h15, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o Criciúma recebe o Bragantino na segunda, às 20h, no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Os jogos são válidos pela 17.ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 CRICIÚMA

LONDRINA – Matheus Albino; Hélder, Diogo Silva, Silvio e Felipe; Higor Leite (Denner), Germano e Arthur Caculé (Luidy); Anderson Oliveira, Alisson Safira e Dagoberto (Nathan Cachorrão). Técnico: Alemão.

CRICIÚMA – Luiz; Maicon, Talles, Derlan e Marlon; Eduardo (Liel), Wesley, Foguinho e Daniel Costa; Julimar (Vinícius) e Léo Gamalho (Reis). Técnico: Wilsão (interino).

GOLS – Higor Leite, aos seis, e Julimar, aos 41 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN).

CARTÕES AMARELOS Luidy e Hélder (Londrina); Eduardo, Maicon, Talles e Derlan (Criciúma).

RENDA – R$ 49.918,00.

PÚBLICO – 3.933 torcedores.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).