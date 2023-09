Londrina e Tombense empatam e seguem na zona de rebaixamento da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/09/2023 - 0:06 Compartilhe

No confronto direto na briga contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, Londrina e Tombense ficaram no empate por 1 a 1 na noite desta sexta-feira, pela 26ª rodada da competição. A partida foi disputada no estádio do Café, em Londrina.

O resultado não foi bom para ninguém que segue na zona de rebaixamento. O Londrina, que vinha de três derrotas seguidas, é o vice-lanterna com apenas 20 pontos. O Tombense aumenta o jejum de vitórias para oito rodadas e é o 18º colocado, com 22 pontos. O último triunfo do time mineiro foi no dia 18 de julho, quando bateu o CRB por 2 a 1.

Os dois times fizeram um primeiro tempo digno da campanha que estão fazendo na competição. Foi uma partida de muita luta, truncada, com baixa qualidade técnica e de poucas chances criadas. Cada time teve uma oportunidade de abrir o marcador. O Londrina acertou o travessão com Ariel em rebote em chute de Fabrício quando teve sua chance.

O Tombense, porém, na sua única chance, foi mais letal e não desperdiçou. Aos 48, Egídio recebeu pela esquerda, levantou na área e o experiente Fernandão cabeceou forte sem chance para Neneca marcar.

O Londrina passou a pressionar no segundo tempo, mas sem qualidade técnica e desorganizado pouco incomodou o gol do Tombense. A melhor chance do time da casa surgiu aos 31 minutos, quando Diego Jardel acionou Garraty, que ajeitou e bateu forte para boa defesa de Felipe Garcia.

De tanto insistir, o Londrina buscou o empate aos 39, graças a uma jogada individual. Paulinho Moccelin dominou na entrada da área, passou por dois marcadores e bateu cruzado para empatar a partida. O gol animou o Londrina, que pressionou até o final, chegou a fazer um gol corretamente anulado, criou chances de empatar, mas não conseguiu sair com a vitória diante do seu torcedor.

Na próxima rodada, a 27ª da Série B, o Londrina enfrenta o Ceará na quarta-feira, às 21h30, em Fortaleza (CE). O Tombense joga na quinta-feira contra o ABC, em Muriaé (MG).

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 TOMBENSE

LONDRINA – Neneca; Ezequiel, Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; Rodrigo (Garraty), Fabrício (Moisés) e Ariel (Lucas Coelho); Paulinho Moccelin, Everton (Zé Vítor) e Iago Dias (Diego Jardel). Técnico: Eduardo Souza.

TOMBENSE – Felipe Garcia; Pedro Costa, Augusto, Roger Carvalho e Egídio; Bruno Silva, João Pedro (Jaderson) e Matheus Frizzo (Zé Vitor); Guilherme Santos (Pierre), Fernandão (Daniel Amorim) e Kleiton (Marcelinho). Técnico: Moacir Júnior.

GOLS – Fernandão, aos 48 minutos do primeiro tempo. Paulinho Moccelin aos 39 minutos do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS – Zé Vitor, Moisés, Paulinho Moccelin e Rafael Vaz (Londrina); Marcelinho, Augusto, Fernandão, Guilherme Santos e Daniel Amorim (Tombense).

ÁRBITRO – Davi de Oliveira Lacerda (ES).

RENDA – R$ 15.000,00.

PÚBLICO – 1.000 pagantes.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).





