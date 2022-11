Londrina e Terra Roxa detectam primeiros focos de ferrugem em plantios de soja

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2022 - 15:17 Compartilhe

São Paulo, 29 – Os municípios de Londrina e Terra Roxa, no norte e oeste do Paraná, respectivamente, detectaram os primeiros focos de ferrugem asiática na soja em lavouras comerciais. A presença do fungo foi detectada na sexta-feira, 25, em plantas semeadas entre a primeira e a segunda quinzena de setembro e que estavam em desenvolvimento reprodutivo, informou, em nota, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná), que é membro do Consórcio Anti-Ferrugem.

“As duas áreas foram semeadas na mesma época em áreas de sequeiro, que não têm irrigação, sendo que poucas lavouras encontram-se nesse estágio de desenvolvimento no Paraná”, explica o coordenador do Programa Grãos do IDR-Paraná, Edivan Possamai.

O IDR-Paraná tem uma rede Alerta Ferrugem da soja e na safra 2022/2023 foram instalados mais de 200 coletores em todo o Paraná.

Segundo Possamai, a rede Alerta Ferrugem já tinha capturado esporos de ferrugem asiática após o dia 28 de outubro de 2022, nestas duas regiões, como um indicativo da doença no ambiente, e agora confirmado pelas plantas infectadas.

