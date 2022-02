Londrina e Paraná jogam mal e ficam no empate pelo Paranaense Equipes não conseguiram grandes jogadas na partida

Neste sábado (12), Paraná e Londrina entraram em campo, mas ficaram bem abaixo do que esperado para o confronto. Pouquíssimas chances foram criadas, os goleiros não trabalharam e o resultado não poderia ser diferente: 0 a 0.

Com o resultado, o Tubarão ficou na quarta colocação com 11 pontos conquistados e na próxima rodada encara o União, na quinta-feira (17), às 20h (horário de Brasília). Enquanto isso, o Tricolor está em décimo, com quatro e duela na quarta-feira (16), contra o Cianorte, às 16h.

CADÊ O JOGO?

A partida foi pouco movimentada, com o Londrina chegando a primeira vez aos oito minutos, com Marcelinho. O atacante recebeu perto da área, ajeitou para o lado e chutou forte em cima do goleiro. Mais tarde, Caprini recebeu pela esquerda e bateu rasteio para fora.

ANIMOU!

A segunda etapa também foi bem abaixo. Ao três, Ueslei tentou driblar, caiu sozinho, mas a arbitragem marcou falta. Em seguida, Castanha entrou na área e chutou para fora.

Posteriormente, Jean Henrique lançou Samuel Santos, que tentou por cobertura, mas chutou por cima. Aos 26′, Pablo Thomaz subiu na área e abriu o placar. Mas na checagem do VAR, o árbitro viu que ele usou a mão e não só anulou, bem como expulsou o atacante. Mais tarde, Caprini ajeitou para Léo Artur finalizar por cima.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

PARANÁ x LONDRINA

Local: Vila Capanema, Paraná

Data/horário: 12/02/2022 – 19h (de Brasília)

​Árbitro: Lucas Paulo Torezin

Assistente 1: Heitor Alex Eurich

Assistente 2: Luís Henrique Campanhoni Amadori

Quarto árbitro: Rafael Vinicius Moura de Oliveira

Cartões amarelos: João Paulo, Saimon (Londrina), Castanha, Pablo Thomaz (Paraná)

Cartões vermelhos: Pablo Thomaz (Paraná)

GOLS:

Paraná (Técnico: Rodrigo Cascca)

Lucas Wingert; André Krobel, Rodolfo Mol, Rayne e Kazu (Franklin 31’/2T); Luan (Mikael 13’/2T), Moisés Gaúcho (Douglas Araújo 40’/2T) e Vinícius Kiss. Ueslei, Castanha e Pablo Thomaz

Londrina (Técnico: Vinicius Eutrópio)

​Matheus Nogueira; Samuel Santos, Saimon, Augusto e Eltinho; João Paulo (Victor Daniel 36’/2T), Gustavo Blanco (Jean Henrique 17’/2T) e Mossoró (Léo Artur 24’/2T); Caprini (Salatiel 36/2T), Marcelinho e Douglas Coutinho.

