Londrina e Chapecoense empatam e permanecem na zona de rebaixamento da Série B

O duelo direto entre Londrina e Chapecoense não teve vencedor e ambos permanecem na zona de rebaixamento da Série B do Brasileiro. Com gols em cobranças de pênalti de João Paulo e Bruno Nazário, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 nesta quarta-feira, no Estádio do Café.

A Chapecoense perdeu a chance de sair da zona de queda, mantendo-se no 17º lugar, com 19 pontos, empatado com o Tombense, que perdeu mais cedo do Ituano, por 1 a 0, porém com uma vitória a menos (5 a 4). Já o Londrina é vice-lanterna, com 16.

Atuando em casa, o Londrina começou com as linhas altas, pressionando a Chapecoense no campo de defesa e abriu o placar logo aos nove minutos. Após chute de Marcos Pedro, a bola bateu no braço de Bruno Leonardo e após revisão no VAR o pênalti foi assinalado. João Paulo cobrou e não desperdiçou. A Chapecoense tentou reagir com Marco Antônio, porém parou na defesa de Neneca.

O jogo seguiu equilibrado, com o Londrina tendo uma leve superioridade nas conclusões. Na reta final, o duelo ganhou emoção. Primeiro Zé Vitor quase ampliou o marcador para o Londrina, não fosse a boa defesa de Airton. Depois foi a trave que salvou a Chapecoense, em chute de fora da área de João Paulo. Os visitantes devolveram na mesma maneira, com Cristiano cabeceando no travessão.

Na volta do intervalo, a Chapecoense empatou logo de início. Kayke foi derrubado por Rafael Vaz, dentro da área, e o juiz assinalou pênalti. Bruno Nazário bateu e parou em Neneca, porém o goleiro do Londrina se adiantou e a cobrança teve que voltar. Na segunda tentativa, o meia-atacante converteu e empatou, aos oito minutos. Por pouco a Chapecoense não vira a partida minutos depois, em cobrança de falta de Giovanni Pavani, defendida por Neneca.

Com o passar do tempo o duelo ficou morno. Assim como na primeira etapa, a emoção veio na reta final. Após grande jogada individual, Kayke cruzou para Bruno Nazário, que furou na hora de finalizar. Nos acréscimos, Gabriel Xavier foi expulso, deixando a Chapecoense com um a menos. Em vantagem numérica, o Londrina partiu para cima, mas não conseguiu buscar a vitória.

Na próxima rodada o Londrina recebe o Vitória, no Estádio do Café, segunda-feira, às 20h. Já a Chapecoense atua no domingo, às 15h30, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Ambos pela 22ª rodada da Série B.

FICHA TÉCNICA

LONDRINA 1 X 1 CHAPECOENSE

LONDRINA – Neneca; Gabriel, Rafael Vaz e Marcos Pedro; Fabrício Baiano (Igor França), João Paulo, Moisés Gaúcho (Rodrigo) e Higor Leite (Jonas); Iago Dias (Peu), Paulinho Moccelin (Vinicius Jaú) e Zé Vitor. Técnico: Eduardo Souza.

CHAPECOENSE – Airton; Douglas Borel (Dudu Vieira), Rodrigo Freitas, Bruno Leonardo (Alisson Farias), Lucas Freitas e Cristiano; Giovanni Pavani, Gustavo Cazonatti (Gabriel Xavier), Bruno Nazário (Bruno Vinícius) e Marco Antônio (Marcinho); Kayke. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – João Paulo, aos 9 minutos do primeiro tempo; Bruno Nazário, aos 8 do segundo.

ÁRBITRO – Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

CARTÃO AMARELO – Cristiano (Chapecoense).

CARTÃO VERMELHO – Gabriel Xavier (Chapecoense).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).





