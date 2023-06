Londrina demite PC Gusmão e tem três nomes para a vaga de treinador da equipe

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/06/2023 - 18:00 Compartilhe

O Londrina confirmou na tarde desta quinta-feira a saída do técnico Paulo César Gusmão. A decisão foi tomada durante reunião, realizada um dia depois de Claudio Canuto, executivo de futebol do clube, garantir a permanência do treinador e disparar contra os jogadores.

PC Gusmão não suportou a sequência ruim do time na Série B, que não venceu sob o seu comando. Na última quarta-feira, o Londrina perdeu de virada, por 2 a 1, diante do Juventude, em pleno estádio do Café.

O treinador assumiu o clube no lugar do interino Edson Vieira, que ficou no cargo durante a transição entre Alexandre Gallo e PC Gusmão, que fez apenas cinco jogos, com quatro derrotas e um empate, com um aproveitamento de apenas 6%.

O Londrina está trabalhando com três nomes para substituir PC Gusmão. São eles: Roberto Fonseca, Adilson Batista e Gilson Kleina. A decisão deve vir antes da partida frente ao CRB, marcada para este sábado, às 18h15, no Rei Pelé.

Quem chegar, assumirá o Londrina na zona de rebaixamento. O clube paranaense é o 17º colocado, com 11 pontos. A Chapecoense, na 16ª posição, tem 12.

