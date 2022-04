Londrina aproveita chances contra Náutico e vence em casa na estreia da Série B

O Londrina estreou muito bem no Campeonato Brasileiro Série B. Na manhã deste domingo, recebeu o Náutico no Estádio do Café, em Londrina (PR), e venceu por 2 a 0, com gols de Jhonny Lucas e Gabriel Santos. Além do placar importante, os paranaenses jogaram bem e dominaram a partida, podendo até sair com vantagem maior.

Com o resultado, o Londrina chega aos seus três primeiros pontos e se junta a outros três times que já venceram na rodada: Brusque, Bahia e Sport. O Náutico, naturalmente, está sem pontos.

Os dois times começaram de forma movimentada e fazendo pressão na saída de bola, mas sem grandes jogadas. O Londrina teve boa chegada pelo alto, mas Gabriel Santos não conseguiu cabecear com precisão na pequena área. Mesmo fora de casa, porém, o Náutico ameaçava mais o gol e chegou com perigo com cabeçada de Camutanga e finalização de Robinho.

A saída encontrada pelo Londrina foi o chute fora da área e quase marcou com João Paulo. Ele chutou de longe e exigiu boa defesa de Lucas Perri. Mas aos 34, o goleiro não conseguiu salvar. Cabrini fez linda jogada pela esquerda, com caneta no adversário, e tocou para a área. A bola ficou com Jhonny Lucas, que girou rápido e bateu colocado, no ângulo, para abrir o placar.

O time paranaense cresceu no jogo e ampliou pouco depois. Aos 39, Samuel Santos apareceu na direita e fez cruzamento perfeito para Gabriel Santos, que completou com cabeçada muito forte, no contrapé do goleiro.

A etapa final começou mais cadenciada. Felipe Conceição tentou mudanças para buscar uma reação e o Náutico até teve uma chance de diminuir. Ewandro cruzou da direita, mas a bola passou na frente do gol e ninguém apareceu para concluir.

O Londrina, mais tranquilo, achou espaço e teve grande chance de fazer o terceiro com Eltinho. Ele recebeu na área após boa jogada de Gabriel Santos na direita, mas finalizou para fora. Mesmo com a vantagem, o Londrina seguiu criando as principais chances, mas o placar não se alterou mais.

O Londrina é o primeiro a voltar a campo, desta vez fora de casa. Visita o Criciúma no Estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), na quinta-feira, às 20h. Na sexta-feira, às 21h30, é a vez do Náutico estrear em casa, nos Aflitos, em Recife (PE), diante do Bahia.

FICHA TÉCNICA:

LONDRINA 2 X 0 NÁUTICO

LONDRINA – Victor Souza; Augusto, Samuel Oti (Marcinho) e Saimon; Samuel Santos, João Paulo, Jhonny Lucas, Eltinho (Dudu) e Felipe Vieira (Luis Mandaca); Gabriel Santos (Gabriel Honório) e Caprini (Mossoró). Técnico: Adilson Batista.

NÁUTICO – Lucas Perri; Thassio, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares; Richard Franco (Amarildo), Rhaldney (Ralph) e Jean Carlos (Eduardo); Ewandro (Léo Passos), Robinho (Pedro Vitor) e Kieza. Técnico: Felipe Conceição.

GOLS – Jhonny Lucas, aos 34, e Gabriel Santos, aos 39 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Paulo Cesar Zanovelli (MG)

CARTÕES AMARELOS – Marcinho, Jhonny Lucas e Gabriel Santos (Londrina). Carlão e Júnior Tavares (Náutico).

PÚBLICO – 1301 presentes.

RENDA – R$ 44.655,00.

LOCAL – Estádio do Café, em Londrina (PR).

