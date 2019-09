Londrina apresenta Mazola Júnior como novo técnico após saída de Cláudio Tencati

Depois de demitir Cláudio Tencati, a diretoria do Londrina oficializou a contratação de Mazola Júnior para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B. O novo treinador iniciou seus trabalhos nesta segunda-feira.

“Tenho confiança total na reação do Londrina. Conheço as condições de trabalho que o clube oferece e acredito que temos tudo para conseguir reverter a situação. O que posso dizer ao torcedor é que ele esteja conosco nessa retomada da confiança e da alegria do time”, disse Mazola, que chega acompanhado dos auxiliares André Dias e Rony Silva.

Ele estava sem clube desde que deixou a Ponte Preta em fevereiro desta temporada após um início ruim no Campeonato Paulista. O treinador de 54 anos tem passagens ainda por Ituano, Sport, Bragantino, Cuiabá, Paysandu, Botafogo-SP, CRB, Vila Nova e Criciúma.

A estreia de Mazola será no sábado, contra o Cuiabá, às 19 horas, na Arena Pantanal, pela 26.ª rodada da Série B. Com oito derrotas nos últimos dez jogos, o time tem 28 pontos e, na 15.ª colocação, pode entrar na zona de rebaixamento.