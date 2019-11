Londrina anuncia saída do técnico Mazola Júnior para rodadas finais da Série B

O Londrina não vai contar com o técnico Mazola Júnior nas quatro últimas rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro. O clube anunciou a saída do treinador na manhã desde domingo. O time vai ser comandado pelo interino Silvinho na reta final da temporada.

O anúncio se dá após a derrota por 1 a 0 para o América-MG, no Estádio do Café, pela 34.ª rodada da Série B. Com o resultado, o Londrina terminou a rodada como 16.º colocado, com 35 pontos, ficando fora da zona do rebaixamento apenas pelo número de vitórias (10 a 6 contra o 17.º Figueirense).

Com mais quatro jogos pela frente, a equipe paranaense terá um confronto direto contra o Criciúma, na próxima terça-feira, e enfrenta ainda o líder Bragantino, além de São Bento e Guarani.

Nas redes sociais, o clube agradeceu o trabalho de Mazola Júnior e afirmou que os auxiliares André Dias e Ronny Silva também deixam o clube.

Mazola chegou ao Londrina no final de setembro e permaneceu por apenas nove jogos. Ele somou duas vitórias, um empate e seis derrotas.

Confira a nota oficial do Londrina:

“O LEC comunica a mudança no comando técnico da sua equipe principal para as últimas quatro rodadas do BR Série B. O técnico Silvinho, treinador revelado pelo clube e que tem se destacado no Londrina Sub-19, assume a equipe principal nestes quatro jogos. O clube agradece ao técnico Mazola Jr. e aos seus auxiliares André Dias e Ronyy Silva pela dedicação e profissionalismo no período em que estiveram conosco. Desejamos ainda sucesso aos três profissionais na sequência de suas carreiras.”