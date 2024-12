Londres veta Asma al-Assad de entrar no país para tratar câncer

ROMA, 30 DEZ (ANSA) – Asma al-Assad, ex-primeira dama da Síria, está proibida de entrar no Reino Unido para tratar de um câncer já que seu passaporte não é aceito no país, disseram fontes do governo britânico ao Times.

No entanto, não foi informado se o documento está com o prazo de validade vencido ou se foi bloqueado pelas autoridades locais.

De acordo com fontes do jornal, enquanto o passaporte da esposa do ex-presidente sírio Bashar al-Assad não for válido, ela não poderá entrar no Reino Unido para realizar tratamento médico contra uma forma agressiva de leucemia mieloide, com a qual foi diagnosticada em maio deste ano.

Nascida em Londres de pais sírios, Asma, de 49 anos, viveu boa parte de sua vida na capital britânica. Apesar de ter a cidadania do país, desde março de 2012, ela está sujeita a sanções no Reino Unido após os avanços da guerra civil na Síria, governada, na época, por seu marido, e encerrada há menos de um mês após 13 anos de conflito.

Com a queda do regime, o casal Assad buscou exílio na Rússia, onde a ex-primeira dama realiza tratamento médico em Moscou.

Segundo o Times, ela está acompanhada de seu pai, cardiologista de profissão, que deixou sua casa em Londres, com a esposa, para acompanhar a filha doente. (ANSA).