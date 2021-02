Londres seguirá como centro financeiro global pós-Brexit, diz presidente do BoE

O presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey, afirmou nesta quarta-feira, 10, acreditar que Londres seguirá como grande centro financeiro global mesmo após o Brexit. Sistema educacional e universidades ajudarão a cidade a atrair “talentos”, na visão do dirigente, dentre outros fatores.

Questionado sobre como projeta a relevância do sistema financeiro da cidade em dez anos, e quais mudanças devem ocorrer por conta do país ter deixado a União Europeia (UE), Bailey não apontou grandes diferenças. As declarações foram feitas em evento da prefeitura de Londres.

No entanto, o dirigente reconheceu que o processo pós-Brexit não tem sido simples para o sistema financeiro. “O rompimento com a UE traz riscos de fragmentação para o mercado”, avalia.

Bailey por algumas vezes reiterou a necessidade de se abandonar o que chamou de abordagem regional do sistema financeiro, sendo necessário “um regime global, para ser efetivo”.

Segundo o dirigente, o Reino Unido garantiu equivalência para a UE em algumas áreas, mas o mesmo não foi realizado por Bruxelas.

Veja também