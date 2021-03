Londres e Bruxelas alcançam acordo pós-Brexit sobre serviços financeiros

O Reino Unido e a União Europeia chegaram a um acordo pós-Brexit para cooperar na regulamentação de serviços financeiros, anunciou o Tesouro britânico nesta sexta-feira (26).

O pacto, que ainda não foi assinado, permitirá um diálogo contínuo sobre os serviços financeiros, de acordo com um breve comunicado.

O setor financeiro, crucial para Londres e seu poderoso centro financeiro, havia sido deixado de fora do grande acordo de livre comércio pós-Brexit alcançado entre as duas partes em cima da hora, pouco antes do Natal.

Embora se tenha chegado a um acordo sobre o comércio de mercadorias, o que não impediu uma queda nas transações, o Brexit foi encerrado brutalmente em 1º de janeiro, ao fim do período de transição, com uma cooperação em questões econômicas.

Os detalhes do novo acordo ainda não foram divulgados, mas o texto deve ser publicado antes do final de março, prazo estabelecido pelo Reino Unido e a UE.

The City, o poderoso coração financeiro de Londres, não esperava um acordo muito ambicioso, levando em consideração o peso das finanças na economia britânica: cerca de 7% do PIB e 10% da receita tributária do país, ou seja, 76 bilhões de libras (105 bilhões de dólares).

É improvável que seja resolvida a questão crucial das equivalências, que permite que as empresas financeiras do Reino Unido operem no continente.

As equivalências são a única esperança para os profissionais do setor, mas não são o ideal, já que devem ser concedidas a cerca de 40 áreas de atividades, têm duração limitada e são facilmente revogáveis.

Até agora, Bruxelas concedeu apenas duas ao Reino Unido, enquanto Londres concedeu 17: uma permite que investidores europeus usem as câmaras de compensação britânicas e a outra se refere a depósitos de valores.

A perda do passaporte financeiro europeu, que permitia aos investidores oferecer seus serviços de Londres para toda a União Europeia, começa a abalar The City.

Amsterdã superou Londres na negociação de ações europeias. Cerca de 6 bilhões de euros (7 bilhões de dólares) foram para a UE no primeiro dia de negociação após a saída do Reino Unido do mercado único.

