Londres acusa Israel de impedir entrada de duas parlamentares britânicas

O secretário britânico de Relações Exteriores, David Lammy, denunciou no sábado (5) que Israel deteve e impediu a entrada no país de duas legisladoras, o que descreveu como “inaceitável” e muito preocupante.

Yuan Yang e Abtisam Mohamed, do Partido Trabalhista, que está no poder, viajaram para Israel no sábado, tiveram sua entrada impedida e foram deportadas, informou a imprensa local.

“É inaceitável, contraproducente e muito preocupante que duas legisladoras britânicas em uma delegação parlamentar a Israel tenham sido detidas e impedidas de entrar por autoridades israelenses”, declarou Lammy em um comunicado.

“O foco do governo britânico continua a ser assegurar o retorno à trégua e as negociações para conter o derramamento de sangue, liberar os reféns e acabar com o conflito em Gaza”, acrescentou o ministro.

Em um comunicado enviado à AFP, o Ministério do Interior de Israel declarou que, quando questionadas na chegada ao aeroporto, as deputadas “afirmaram que faziam parte de uma delegação parlamentar oficial. No entanto, essa alegação se revelou falsa, visto que nenhuma instituição israelense oficial foi informada de tal visita”.

“O objetivo de sua visita era documentar as ações das forças de segurança israelenses e disseminar o discurso de ódio contra Israel”, e, portanto, o ministro do Interior “decidiu negar-lhes a entrada” no país, acrescentou.

Desde que retomou em março as operações militares após uma breve trégua em sua guerra com o Hamas, Israel tem procurado tomar territórios como parte de sua estratégia para forçar os combatentes palestinos a liberar os reféns em seu poder.

O Ministério da Saúde de Gaza, território governado pelo Hamas, disse que 1.249 pessoas morreram desde que Israel voltou com os intensos bombardeios, elevando o saldo total de mortos na guerra para 50.609.

Os ataques de 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel, que desencadearam a guerra, provocaram 1.218 mortes, na sua maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em cifras oficiais israelenses.

