Lombardia suspende vacinação com doses anti-Covid diferentes

MILÃO, 12 JUN (ANSA) – A região da Lombardia, na Itália, decidiu neste sábado (12) suspender o uso de vacinas diferentes para completar a imunização dos cidadãos que receberam somente a primeira dose anti-Covid da AstraZeneca.

A medida é temporária e ficará em vigor enquanto as autoridades sanitárias aguardam um parecer científico do Ministério da Saúde e da Agência Italiana de Medicamentos (Aifa), que possa “proteger ao máximo a saúde dos cidadãos e garantir os seus direitos”.

O Departamento de Bem-Estar da região italiana “decidiu suspender cautelosamente o chamado heterólogo (quando a pessoa recebe a segunda dose com uma vacina diferente da primeira) para todos os cidadãos com menos de 60 anos que receberam a primeira dose da AstraZeneca”.

A recomendação, no entanto, não se estende para os idosos com mais de 60 anos.

De acordo com fontes internas do Departamento de Bem-Estar da Lombardia, porém, a região já recebeu o estudo do Ministério da Saúde e da Aifa e decidiu administrar uma segunda dose de vacina em pessoas maiores de 18 anos.

Desta forma, todos que receberam a injeção da AstraZeneca poderão completar o ciclo de imunização com doses da Pfizer ou Moderna. A decisão, porém, ainda não foi confirmada oficialmente. (ANSA)

Veja também