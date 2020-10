++ Lombardia, na Itália, impõe toque de recolher contra Covid ++

MILÃO, 21 OUT (ANSA) – O governo da Lombardia, epicentro da pandemia do novo coronavírus na Itália, decretou toque de recolher na região a partir de quinta-feira (22), válido das 23h às 5h da manhã do dia seguinte.

Segundo o despacho assinado pelo governador Attilio Fontana, de extrema direita, a medida restritiva valerá pelo menos até 13 de novembro de 2020. (ANSA).

Veja também