Lombardia deve mudar regras sobre uso de máscara ao ar livre

ROMA, 13 JUL (ANSA) – A região da Lombardia, no norte da Itália, indicou que, a partir do dia 15 de julho, o uso da máscara contra o novo coronavírus Sars-CoV-2 poderá ser mantido ao ar livre, mas apenas se o distanciamento social não puder ser garantido. As regras, no entanto, ainda devem manter a obrigatoriedade da utilização da proteção em locais públicos e em meios de transporte fechados, de acordo com fontes regionais.

A expectativa é de que essas mudanças sejam assinadas pelo governador da Lombardia, Attilio Fontana, nesta terça-feira (14), data em que irá expirar as medidas atuais.

O documento será baseado nos estudos coletados de um comitê técnico-científico de virologistas e especialistas que estão na linha de frente da pandemia da Covid-19. O grupo participa de um encontro com Fontana nesta tarde (13).

A região ao norte da Itália é a mais afetada pelo novo coronavírus, com 95.143 casos da doença e 16.757 mortos. (ANSA)

Veja também