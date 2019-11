Lomba é denunciado pelo STJD e poderá desfalcar Inter até o fim do Brasileiro

O Internacional corre o risco de ficar sem o seu goleiro titular nos jogos finais do Campeonato Brasileiro. Expulso na derrota por 2 a 0 para o Grêmio, Marcelo Lomba foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e pode pegar uma punição de mais cinco jogos.

Lomba será julgado na próxima terça-feira pela 2ª Comissão Disciplinar do STJD. Desta forma, poderá enfrentar o Fortaleza, domingo, às 19h, no Beira-Rio, pela 34.ª rodada do Brasileiro.

O goleiro foi enquadrado no Artigo 254, Inciso II do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por “praticar jogada violenta” e “atuação temerária ou imprudente na disputa da jogada, ainda que sem a intenção de causar dano ao adversário”. A suspensão prevista é de um a seis jogos.

O goleiro foi expulso no Gre-Nal após uma forte entrada em Luciano, aos cinco minutos do segundo tempo. O árbitro assinalou impedimento, mas deu o cartão vermelho por causa da violência do lance.

Como já cumpriu suspensão automática pela expulsão, na derrota por 2 a 0 para o Ceará, Lomba poderá pegar no máximo mais cinco jogos de suspensão. Exatamente a quantidade de partidas que resta para o Inter na competição nacional.

Os reservas do Internacional treinaram nesta terça-feira, sob a orientação do técnico Zé Ricardo, que deverá contar com o atacante Paolo Guerrero desde o começo da partida contra o Fortaleza. O time mais provável para o jogo de domingo: Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, William Pottker, D’Alessandro e Patrick (Nonato); Guerrero.