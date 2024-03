Lollapalooza: veja como foi o 1° show do Blink 182 no Brasil

Mauro Balhessai Mauro Balhessa - https://istoe.com.br/autor/mauro-balhessa/ 23/03/2024 - 10:52 Para compartilhar:

Finalmente o fã de Blink 182 conseguiu ver a banda de pop punk no Brasil, e isso aconteceu no Autódromo de Interlagos (SP), dentro do Lollapalooza – e o melhor, com a formação clássica: Tom, Mark e Travis.

Isso depois quase três décadas de trabalho, auge no inicio dos anos 2000, acidente de avião com Travis Barker, e ano passado um cancelamento. Até o tempo frio e chuvoso desta sexta-feira, 22, não estava ajudando e parecia que alguma coisa ia acontecer, mas rolou. Pontualmente, às 21h30 os caras entraram no palco.

Antes de ir em frente sobre o show, um adendo. O Blink foi, sem sombra de dúvidas, a banda de pop punk que mais influenciou a cena. Quem estava no começo da decada de 2000 queria tocar por causa dos caras.

O homem das baquetas é o destaque do trio, o coração que o deixa pulsante o grupo após anos de estrada, além da empolgação demasiada de Mark (baixo) e Tom (guitarra) à frente. Mas que surpreendeu ontem, inclusive com piadas para o público.

A apresentação contou com efeitos de fogo, fumaça, luzes no palco. O fã agitou, curtiu um frio e até um bate cabeça na lama.

O Blink tocou por quase 1h30 o repertório ao longo dos anos, como “All The Small Things”, “I Miss You”, “Dammit”, “The Rock Show”, “Up All Night”, “Aliens Exist”, “What’s My Age Again?” e “First Date”, para citar.

O show terminou com um até breve da banda, Tom emocionado e um sonoro: “Olê, Olê, Olê, Olê, Blinquê, Blinquê!”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias