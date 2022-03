Lollapalooza terá tributo a Taylor Hawkins após morte do artista

Após a morte precoce de Taylor Hawkins, baterista do Foo Fightes, o Lollapalooza decidiu convidar uma série de artistas para homenagear o artista, que se apresentaria junto com a banda no domingo (27). O anúncio foi feito pela conta oficial do festival no Twitter.

+ Flay flagra Gil do Vigor beijando fã no Lollapalooza

“Na noite de domingo, às 20h30, no #LollaBR, Planet Hemp e Emicida convidando DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael sobem ao palco para uma apresentação em homenagem a Taylor Hawkins. Em seguida, haverá um tributo especial ao músico, um dos maiores bateristas de todos os tempos”, diz a publicação.

Confira:

Na noite de domingo, às 20h30, no Lollapalooza Brasil, Planet Hemp e Emicida convidando DJ Nyack, DJ KL Jay, Criolo, Bivolt, Drik Barbosa e Rael sobem ao palco para uma apresentação em homenagem a Taylor Hawkins. pic.twitter.com/CBjbWzcpqp — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 26, 2022

Em seguida, haverá um tributo especial ao músico, um dos maiores bateristas de todos os tempos. — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) March 26, 2022

Saiba mais