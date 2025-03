Lollapalooza: Marina Lima reclama da equipe e beija Pabllo Vittar durante show

Aos 69 anos, Marina Lima fez sua estreia em um mega-festival brasileiro neste sábado, 29. O show ocorreu no Lollapalooza 2025 e teve participação da drag queen Pabllo Vittar. A apresentação empolgou o público com inúmeros sucessos, mas foi marcada também por reclamações da cantora com a equipe de som.

Após um aparente problema com sua guitarra, a cantora disse ao microfone: “Eu disse que isso ia acontecer. Bando de homem lerdo. Aumenta essa p***.” Em outro momento, Marina Lima pede que aumentem o som da guitarra. “Isso aqui é um festival.”

Apesar dos problemas, o público curtiu sucessos de uma das maiores “hitmakers” das décadas de 1980 e 1990. Canções como “À Francesa”e “Fullgás” fizeram a plateia cantar como em um karaoke. A cantora apresentou ainda um cover de “Lunch”, da estadunidense Billie Ellish, que foi headliner do festival em 2023.

Depois do show, Marina Lima deu uma entrevista ao Multishow em que comentou o fato de não ser convidada para grandes festivais e citou como exemplo o Rock in Rio.

O encontro de Marina Lima com Pabllo Vittar

O encontro no palco com Pabllo Vittar já havia sido anunciado previamente nesta semana. A drag queen subiu no palco ao som de “Mesmo Que Seja Eu”, composição de Erasmo Carlos regravada com grande êxito por Marina Lima para o seu 5º disco, Fullgás, lançado em 1984.

Ambas cantaram ainda “K.O.”, um dos primeiros sucessos de Vittar. Entre palavras afetuosas e danças sensuais, as cantoras trocaram um “selinho” amistoso no palco.

“Eu sou amiga da Pabllo. A gente troca direct no Instagram” contou Lima sobre os motios da escolha para a participação especial. “A Pabllo acredita em tudo que eu acredito, que é a liberdade, cada um poder escolher o que quiser. Para mim ela me representa também.”