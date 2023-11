Lollapalooza confirma participação de Blink-182 na edição de 2024

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/11/2023 - 0:13 Para compartilhar:

Ao que tudo indica, a participação do Blink-182 no Lollapalooza Brasil 2024 está “descancelada”. Fãs estiveram temerosos nesta quarta-feira, 29, após rumores de que a banda teria cancelado sua apresentação no país pela segunda vez.

Os rumores começaram quando o baterista Travis Barker respondeu a um tuíte de Diego Miranda, vocalista da banda Scracho. Na postagem, Diego afirmava, em tom de brincadeira, que a banda cancelaria seu show no país.

“F*ck it, I’m canceling then [F*da-se, então vou cancelar]”, escreveu Barker, em resposta ácida ao músico brasileiro.

Horas depois, o portal “LeoDias” noticiou que o Blink-182 teria, de fato, cancelado a apresentação no Lollapalooza. No entanto, em nota à imprensa, a organização do festival desmentiu a informação.

“A organização do Lollapalooza Brasil reforça que a apresentação da banda Blink-182 no dia 22 de Março de 2024 está confirmada”, escreveram, segundo o “gshow”.

Até o momento, demais integrantes da banda não se pronunciaram.

