Lollapalooza 2018: Tropkillaz mescla funk, rap e eletrônica

A mistura de rap, funk e música eletrônica do Tropkillaz colocou todo mundo para dançar no Palco Axe no terceiro e último dia do Lollapalooza, na tarde deste domingo, 25, no Autódromo de Interlagos. Os DJs Zegon, de 48 anos, e André Laudz, de 25, trouxeram o som das massas para o festival. Sendo assim, o Duo triunfou com uma combinação explosiva de “Vai Malandra”, da cantora Anitta.

Nenhum outro show do Lollapalooza Brasil foi tão ou mais impactante quanto o do Tropkillaz. A dupla faz justamente o som que a juventude quer ouvir. Anitta entrou em ação logo na terceira música da performance. A parceira do Tropkillaz em “Vai Malandra” não esteve presente no evento, mas convocou o público para o coro do hit de 2017 por intermédio do telão.

O Tropkillaz lançou mais de 50 faixas nos últimos dois anos – todas dentro de um caráter do-it-yourself, onde os próprios produtores colocam o trabalho para download grátis em seu perfil no Soundcloud. Diplo/Major Lazer, DJ Snake, Steve Aoki, Jazzy Jeff, Yellow Claw e MAKJ são alguns dos DJs que admiram o Tropkillaz.