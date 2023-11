Lolita Rodrigues morre aos 94 anos em João Pessoa

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/11/2023 - 12:43 Para compartilhar:

A atriz, cantora e apresentadora Lolita Rodrigues morreu aos 94 anos, na madrugada deste domingo, 5, em João Pessoa (PB). Ela estava internada no Hospital Nossa Senhora das Neves, com pneumonia. A informação foi divulgada pela TV Globo, onde a artista trabalhou em grande parte de sua carreira, e confirmada pelo Estadão com amigos da família.

A filha da artista, Silvia Rodrigues, informou que o corpo de Lolita será cremado nesta segunda-feira, 6, em cerimônia restrita apenas à família, segundo o G1.

Trajetória

Lolita foi uma das atrizes pioneiras da televisão brasileira, com uma carreira de seis décadas. Ela nasceu em Santos em março de 1929, batizada Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite, filha de espanhóis.

O nome artístico remete a esta origem espanhola, que foi referência para sua carreira na música e na dramaturgia, em várias de suas personagens.

Seus momentos marcantes na tela atravessam gerações, da primeira transmissão da história da televisão do Brasil, em 1950, à clássica entrevista ao lado de Hebe Camargo e Nair Belo para Jô Soares, no ano 2000.

Ela começou a carreira ainda criança, no final dos anos 1930, em radionovelas, e depois se popularizou como cantora na Era de Ouro da rádio brasileira. Como cantora, ela participou da primeira transmissão da televisão brasileira, cantando o “hino da TV”, na Tupi, em 1950. Nos anos 1950 se tornou também apresentadora, ao lado do marido, Airton Rodrigues, na TV Tupi, onde comandavam o programa ‘Almoço com as Estrelas’. Exibido nas tarde de sábado, era tão popular que chegou a ficar no ar por mais de 20 anos.

Lolita inaugurou seu trabalho como atriz vivendo uma cigana na novela Corcunda de Notre Dame, na Tupi, em 1957. Seis anos depois, ela fez a primeira telenovela diária do Brasil, 2-5499 Ocupado, na mesma emissora, como protagonista ao lado de Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Novelas inesquecíveis

Entre as novelas das quais participou na TV Globo estão Sassaricando (1987), Rainha da Sucata (1990), A Viagem (1994), Terra Nostra (1999), Kubanacan (2003) e Viver a Vida (2009). Entre 2003 e 2006 ela também participou do programa de humor Zorra Total.

No ano 2000, ela deu a hilária entrevista lembrada até hoje por fãs para Jô Soares ao lado de Hebe e Nair Bello. A amizade das três pioneiras da TV foi lembrada em outros momentos anteriores e posteriores.

Lolita fez poucas aparições públicas a partir de 2015. Ela vivia nos últimos anos em João Pessoa com a filha, a médica Silvia, filha de seu casamento com Airton Rodrigues, que morreu em 1993.

Artistas lamentam

O autor Walcyr Carrasco, a atriz Tássia Camargo, a apresentadora Sônia Abrão e outros artistas lamentaram a morte de Lolita Rodrigues nas redes sociais.

