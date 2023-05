Lojas Renner tem queda de 75,6% no lucro do 1º tri

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 03/05/2023 - 18:18 Compartilhe

SÃO PAULO (Reuters) – A Lojas Renner apresentou lucro líquido de 46,8 milhões de reais no primeiro trimestre, queda de 75,6% em relação aos três primeiros meses do ano passado, informou a empresa nesta quarta-feira.

A varejista apurou lucro antes de impostos, juros, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de 251,8 milhões de reais no primeiro trimestre, recuo de 34,3% na comparação anual.

A receita líquida de varejo subiu 2,2%, para 2,3 bilhões de reais, na base anual.

As vendas no conceito mesmas lojas subiram 0,8% após expansão de 59,5% no primeiro trimestre do ano passado.

As despesas operacionais, que incluem de vendas, administrativas e gerais, sem considerar despesas com depreciação e amortização, totalizaram 1 bilhão de reais, um aumento de 8,8% frente o primeiro trimestre de 2022.

(Reportagem de André Romani e Patricia Vilas Boas)

