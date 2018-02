Lojas Renner tem lucro de R$ 331,8 milhões no 4º trimestre

A varejista de moda Lojas Renner reportou lucro líquido de R$ 331,8 milhões no quarto trimestre de 2017, resultado 10,7% maior que o do mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o lucro chega a R$ 732,7 milhões, crescimento de 17,2% ante 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia atingiu R$ 570 milhões entre outubro e dezembro, elevação de 4,2% na comparação com os mesmos meses de 2016. No ano, o Ebitda acumulado foi de R$ 1,416 bilhão, alta de 10%.

A companhia divulga ainda um Ebitda ajustado, que foi de R$ 603,4 milhões no quarto trimestre, crescimento de 6,3%. O ajuste no Ebitda leva em conta o plano de opção de compra de ações, participações estatutárias e resultado da baixa de ativos fixos.

A receita líquida da Lojas Renner nos três meses finais de 2017 foi de R$ 2,451 bilhões, expansão de 16,1% na comparação anual. No ano, a receita totalizou R$ 7,444 bilhões, elevação de 15,4% ante 2016.

Já a receita da venda de mercadorias, que considera o varejo, mas não leva em conta os produtos financeiros, atingiu R$ 2,222 bilhões no quarto trimestre. O resultado foi 15,7% maior do que o do mesmo trimestre do ano anterior.