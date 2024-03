Lojas Renner: lucro líquido é de R$ 526,9 milhões no 4º trimestre de 2023

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/03/2024 - 18:57 Para compartilhar:

A Lojas Renner reportou lucro líquido de R$ 526,9 milhões no quarto trimestre de 2023, um número 9,4% maior do que no último trimestre do ano anterior.

O Ebtida (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) total ajustado subiu 9,7% e fechou em R$ 1,007 bilhão. A margem Ebitda total ajustada (sem a despesa da depreciação e despesa financeira dos arrendamentos) foi de 26,5%, alta de 0,7 ponto porcentual (p.p.) na comparação anual.

A receita líquida de varejo, que inclui a receita de venda de mercadorias e de serviços e custos relacionados, foi de R$ 3,8 bilhões, 7,1% maior no ano contra ano. Já a receita líquida de Latam foi de R$ 94,6 milhões no quarto trimestre do ano passado, queda anual de 20,3%.

O total de despesas operacionais líquidas alcançou R$ 1,124 bilhão, alta de 9,3% ante o quarto trimestre de 2022.

