Lojas Renner anuncia aquisição da Uello para ampliar sistema logístico

A Lojas Renner anunciou nesta segunda-feira, 4, a aquisição da Uello Tecnologia, logtech (startup de logística) especializada em entregas urbanas expressas. O valor da operação, realizada por meio da subsidiária RLog Investimentos, não foi divulgado pela varejista.

Fundada em 2017, a empresa adquirida oferece soluções customizadas de gestão de logística para médios e grandes clientes corporativos, incluindo entregas last mile com gestão de rotas, tracking e notificações de pedido, bem como aplicativo para os motoristas.

A Uello atua principalmente em São Paulo e está iniciando as operações no Rio de Janeiro e Minas Gerais, com planos de expansão nacional e internacional, segundo a apresentação da Renner sobre a aquisição. A logtech acumula 5 milhões de entregas nos últimos 12 meses por meio de 2 mil parceiros e 10 hubs.

“A operação representa mais um passo rumo à consolidação do ecossistema de moda e lifestyle da Lojas Renner e beneficiará a sua plataforma logística, trazendo mais encantamento à jornada do consumidor”, diz a varejista.

A Renner espera potencializar a Uello, através de sinergias comerciais e operacionais. “O ecossistema tem um potencial muito grande sob exploração e a companhia continuará aliando investimentos orgânicos e inorgânicos para acelerar esta construção”, complementa.

