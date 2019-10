Lojas Marisa que aumentar duas posições no conselho de administração

A Lojas Marisa convoca Assembleia Geral Extraordinária (AGE) no dia 4 de novembro para tratar, entre outros assuntos, de alteração da composição do conselho de administração de cinco para sete membros. Esta é a composição máxima no artigo 16 do estatuto social da companhia. A proposta da administração para os dois novos membros a compor o colegiado é uma chapa composta por Leonel Dias de Andrade Neto, ex-Smiles e atual conselheiro da BR Distribuidora, e Haroldo Luiz Rodrigues Filho, ex-diretor de operações da Lojas Renner e atual conselheiro na Technos.