Lojas em Milão fecham portas para reduzir consumo de energia

MILÃO, 26 FEV (ANSA) – Diversos lojistas da cidade de Milão, na Itália, participaram de um projeto que consiste em manter as portas das lojas fechadas para reduzir o consumo de energia para proteger o meio ambiente.

De acordo com a Confimprese, a ação consiste em manter as portas do estabelecimentos fechadas para promover a economia de energia. O projeto se chama “Estamos abertos a poupar energia”.

“Fechar as portas das lojas é uma boa prática, que deveria ser cada vez mais difundida e compartilhada, mas que durante anos esteve no centro de um debate acalorado e polêmico”, disse Elena Grandi, secretária de Meio Ambiente de Milão.

A política acrescentou que reduzir o consumo de energia “significa contribuir para a diminuição das emissões”, que é “uma questão dramática” nos dias de hoje.

“O ar das nossas cidades precisa se tornar mais limpo e saudável, mas para conseguir esse resultado teremos que contar, envolver e explicar que cada ação será fundamental para o futuro”, concluiu.

A campanha, que voltará a ser realizada ao longo do ano, já reuniu inúmeras assinaturas e pretende envolver todas as suas 450 empresas associadas. (ANSA).

