Lojas com estoques adequados sobem para 58,8% em janeiro, diz FecomercioSP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/01/2024 - 18:08 Para compartilhar:

O comércio da Grande São Paulo começou o ano com estoques em situação considerada adequada em 58,8% das lojas, porcentual superior aos 56,2% registrados em dezembro. O dado é da FecomercioSP, entidade que representa empresas de comércio, serviços e turismo do Estado.

Em janeiro do ano passado, 57,2% das lojas tinham estoques adequados – ou seja, a situação atual está um pouco melhor do que a de um ano atrás.

Conforme a FecomercioSP, o número de lojas com estoques acima do normal caiu de 24,1%, em dezembro, para 23,1% neste mês. Também caiu o porcentual de lojas com estoques abaixo do ideal: de 19,7% para 18,1% de um mês para o outro.

Assim, o índice que mede a adequação dos estoques – 117,6 pontos em janeiro – teve uma melhora neste mês, ao marcar variações positivas de 4,7% ante dezembro e de 2,7% em um ano.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias