Lojas Americanas tem lucro líquido de R$ 112,7 milhões no 2º trimestre

A Lojas Americanas registrou lucro líquido de R$ 112,7 milhões no segundo trimestre de 2019, um aumento de 22 vezes ante o resultado de R$ 5,1 milhões apresentado no mesmo período de 2018. No acumulado da primeira metade do ano, o lucro ficou em R$ 59,2 milhões, crescimento de 104,8% em relação ao ano passado.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado consolidado da rede varejista ficou em R$ 832 milhões entre abril e junho, um crescimento de 26,7% na comparação anual. No semestre, o indicador somou R$ 1,392 bilhão, crescimento de 7,5%. Neste critério, a margem Ebitda ajustado subiu 1,7 ponto porcentual, para 18,9%.

No resultado da controladora, o Ebitda ajustado fechou o trimestre em R$ 721,9 milhões, crescimento de 28,5%. Entre janeiro e junho, o avanço foi de 7,1%, a R$ 1,199 bilhão. A margem Ebitda teve alta de 0,7 ponto, a 24,5%.

A receita líquida consolidada da Lojas Americanas no segundo trimestre cresceu 15,6%, a R$ 4,411 bilhões. No semestre, o indicador cresceu 1,6%, para R$ 7,963 bilhões. O volume de venda bruta de mercadorias (GMV, na sigla em inglês) chegou a R$ 7,325 bilhões entre abril e junho, alta de 24,4%. Em seis meses, as vendas somaram R$ 13,543 bilhões, aumento de 13,5%.

A dívida líquida consolidada da Lojas Americanas chegou a R$ 5,480 bilhões ao final de junho, queda de 3% em um ano. No critério da controladora, a dívida fechou o semestre em R$ 3,498 bilhões, queda de 6,8%. No balanço consolidado, a alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado caiu de 2,1 vezes para 2 vezes em um ano. No balanço da controladora, caiu de 1,7 vez para 1,5 vez.