Lojas Americanas oferece vagas de emprego

Rio – Para quem está à procura de um emprego na capital carioca, a Lojas Americanas está com diversas oportunidades em aberto no Programa Novos Talentos. As vagas não exigem experiência prévia e são para atuação em áreas como financeiro, controle e prevenção de perdas, gente & gestão e comercial.

Com foco em candidatos recém-graduados, o processo seletivo é a porta de entrada para jovens profissionais que têm mentalidade de dono do negócio e querem colocar a mão na massa desde o primeiro dia de trabalho. Para concorrer, os candidatos devem ter até dois anos de formado, além de identificação com o varejo, boa comunicação, dinamismo, proatividade, capacidade de liderança e a vontade constante de superar desafios.

O processo seletivo para o programa é composto pelas seguintes etapas: triagem curricular; vídeo entrevista; entrevista com a área de Gente & Gestão; além de entrevista com gestores e Diretoria. Para todos os cargos, a companhia oferece salário compatível com o mercado e benefícios como vale transporte, vale refeição, planos de saúde e odontológico e descontos em academias, instituições de ensino e em compras nas unidades da rede em todo o Brasil e nos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime. Os interessados podem se inscrever pelo site talentos.lasa.com.br.